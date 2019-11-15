«Потрібно повернути людям похилого віку пенсії»: Сивохо продовжує наполягати на відновленні соцвиплат в ОРДЛО

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо не звик піддаватися критиці і здавати назад, тому продовжує просувати своє бачення реінтеграції Донбасу і повернення під контроль України окупованих територій, правда на рахунок повернення контролю України Сивохо поки не часто говорить, як, втім, і окупованими Росією території Донецька і Луганська не вважає. Принаймні публічно він про це не говорить.

Сергій Сивохо взяв участь у Другому міжнародному форумі по Донбасу «Реінтеграція в Східній Україні», в ході якого знову окреслив низку пріоритетних завдань, головне з яких це відновити виплату пенсій та грошових допомог людям похилого віку. Другий пункт, за словами Сивохо, потрібно знайти можливість, як компенсувати кошти людям на підконтрольних територіях, які в результаті бойових дій залишилися без даху над головою. Також у планах Сивохо видати всім дітям, які народилися по «той бік» за той час, що йде конфлікт, документи, що підтверджують громадянство України.

За словами Сергія Сивохо, пора вже позбавиться від штампів «свої-чужі, сепары-укри», адже всі ми одна сім’я, а, значить, потрібно починати примирення ще до того, як Україна повернула собі контроль над тимчасово втраченими територіями.