Нардеп Тищенко заявився в ложу преси в Раді, щоб попрацювати фотокорром

Народний депутат фракції «Слуга народу» Микола Тищенко у Верховній Раді раптово відвідав ложу преси і навіть спробував зробити кілька фото. Не виключено, що нардеп вирішив особисто перевірити наскільки екрани мобільних телефонів його колег доступні фотообъективам журналістів.

Як Тищенко пробував себе в ролі фотокора потрапило в об’єктив професіоналів Богдана Бортакова і Яна Доброносова, які розмістили світлини на своїх сторінках в соцмережах.

Нагадаємо, не так давно у Верховній Раді кілька скандалів розгорілися саме із-за роботи фотокореспондентів. Зокрема, в об’єктив одного з них попало, як нардеп Богдан Яременко під час засідання парламенту намагається домовитися про інтим за гроші, а також знайомиться в соціальних мережах і сервісах для знайомств. А фігурантом однієї зі скандалів став і сам Тищенко, який листувався з пранкером Джокером, якого прийняв за генпрокурора Рябошапку, і обговорював з ним ситуацію всередині «Слуги народу».