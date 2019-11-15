Колишнього головного податківця Голій Пристані посадили на 5 років за хабар

Голопристанський районний суд Херсонської області засудив до п’яти років позбавлення волі начальника Голопристанського відділення податкової інспекції за отримання хабара від таксиста-нелегала. Про це редакція 368.media дізналася з вироку за ч. 3 ст. 368 КК.

У 2018 році податківець дізнався про те, що бригада таксистів в Голій Пристані працюють без державної реєстрації як суб’єкта господарювання та ліцензії на пасажирські перевезення.

Чиновник неодноразово домовлявся про зустрічі з бригадиром. У червні під час особистої зустрічі з керівником бригади таксистів в місцевому кафе, податківець вимагав надати хабар за те, що не буде інформувати управління ГФС про порушення, а також за не притягнення бригадира до адмінвідповідальності. Пізніше податківець повідомив про суму 2,5 тис. гривень, які необхідно передати до 11 червня 2018, продемонструвавши зазначену суму на екрані свого мобільного телефону.

При повторній зустрічі з керівником бригади таксистів він отримав гроші. В цей же день корупціонера затримали.

В судовому засіданні податківець провину не визнав. Стверджував, що до нього приїхали поліцейський, які попросили надавати інформацію за певним суб’єктам і напрямами господарської діяльності в незаконний спосіб. Така «пропозиція» обвинувачений не прийняв і надавати інформацію відмовився. На що поліцейські пригрозили йому певними негативними наслідками.

Оскільки службовий автомобіль був у несправному стані, він користувався послугами таксі. Від водія податківець дізнався про нелегальної діяльності. Через таксиста обвинувачений намагався домовитися про особисту зустріч з бригадиром, щоб обговорити їх діяльність по перевезенню пасажирів.

Під час зустрічі податківець запропонував таксистові легалізувати свій бізнес з перевезення пасажирів таксі, запропонувавши різні варіанти такої легалізації у відповідності з чинним законодавством. Однак, бригадир відмовився і почав пропонувати податківцю за хабар «закрити очі» на незаконну діяльність. Обвинувачений стверджував, що це була провокація, ніякої суми хабара він не називав і на телефоні не показував.

При одній із зустрічей чоловік почав пхати податківцю в руки гроші, отримувати які він відмовився. У той же час, попросив заявника підвезти його до місця роботи. Чоловіки зупинилися, щоб випити кави, а пізніше чиновника затримали.

Суд розцінив невизнання вини співробітника ГФС як спробу уникнути покарання за скоєний злочин. Також суд не погодився з твердженням сторони захисту про те, що у цій справі мало місце провокація злочину співробітниками поліції і заявником.

Суд визнав податківця винним і засудив до позбавлення волі на 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади строком на три роки, з конфіскацією всього майна, яке йому належить на праві власності, з відбуванням покарання у кримінально-виконавчій установі закритого типу.

Крім того, до вступу в силу вироку, суд змінив обвинуваченому запобіжний захід з особистого зобов’язання на утримання під вартою.