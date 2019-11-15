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Вибухи в Балаклії: з’явилися тривожні дані про стан поранених саперів

15.11.2019

Генеральний штаб ЗСУ уточнив інформацію про стан саперів, які отримали поранення під час планової утилізації боєприпасів на технічній території Центральної артилерійської бази військових складів у Балаклії.

За повідомленням чергового Головного Військово-медичного управління, трьох з чотирьох поранених військовослужбовців вирішено транспортувати в Харків, один з них перебуває у важкому стані, ще двоє — у стані середньої тяжкості.

Четвертий поранений військовий знаходиться в Балаклійської центральної клінічної районної лікарні.

Також повідомляється, що з 15:13 нових вибухів на складах не сталося.

«Місцевим жителям та об’єктів інфраструктури ніщо не загрожує. Сховища боєприпасів в безпеці», — йдеться в повідомленні Генштабу.

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