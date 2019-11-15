Баришівську суддю, що прийняла скандальне рішення по SkyUp, притягнуть до відповідальності

Вища рада правосуддя затвердив рішення про притягнення до адміністративної відповідальності зверненні про звільнення з посади скандальної судді Баришівського районного суду Київської області Олени Литвиненко, яка прийняла рішення про анулювання ліцензії у авіаперевізника SkyUp.

Питання 15 листопада розглядала Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.

На даний момент Литвиненко відсторонена від здійснення правосуддя, повідомила прес-служба ВСП, уточнивши, що судді автоматично відсторонюються від виконання правосуддя до прийняття рішення про їх звільнення Вищою радою правосуддя.

Нагадаємо, в липні Вища рада правосуддя не зміг прийняти рішення про звільнення судді, тому що вона відкликала свою заяву.

Тим не менш вона потрапила в поле зору Державного бюро розслідувань, яке розпочало слідство за ознаками статті 375 КК України «Постановлення суддею завідомо неправосудного рішення». Цю справу до суду поки не передано.