Російський історик Олег Соколов, який убив і розчленував свою аспірантку, вразив преображенням

Під час слідчих дій у Санкт-Петербурзі колишнього доцента Спбду Олега Соколова, обвинуваченого у вбивстві його дівчини Анастасії Єщенко, призвели до річці Мийка в шоломі і бронежилеті.

Саме біля набережної річки Мийки, за версією слідства, Соколов намагався втопити рюкзак з частинами тіла вбитої Єщенко. Колишнього викладача Спбду супроводжували співробітники поліції, які перевозили його по набережній на автомобілі.

На самого обвинуваченого одягли шолом, бронежилет.

На момент проведення слідчого експерименту територія була перекрита співробітниками правоохоронних органів.

9 листопада поліція затримала викладача історії, доцента Санкт-Петербурзького державного університету Олега Соколова біля річки Мийка. Соколов, як стверджує слідство, намагався втопити рюкзак з людськими ліктями і травматичною зброєю.

Пізніше з’ясувалося, що жертвою Соколова стала 24-річна Анастасія Єщенко, з якою він перебував у відносинах. Також пара спільно захоплювалася історичною реконструкцією.

11 листопада суд заарештував Олега Соколова за звинуваченням у вбивстві. Обвинувачений визнав свою провину.