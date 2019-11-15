Саміт нормандський четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі — ЗМІ

Проведення саміту в «нормандському форматі» заплановано на 9 грудня в Парижі. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на владу Франції.

Минулого місяця президент Франції Емманюель Макрон заявив, що розраховує на проведення незабаром саміту в «Нормандському форматі», і висловив надію на досягнення на ньому відчутних результатів.

Нагадаємо, сьогодні голова парламентського комітету з безпеки нардеп від «Слуги народу» Олександр Завітневич заявив, що нових етапів розведення сторін на Донбасі не планують до зустрічі лідерів в Нормандської форматі.