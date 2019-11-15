Рейс Лондон-Сідней побив два світових рекорди

Цей політ став найдовшим комерційним пасажирським рейсом як на відстані, так і за тривалістю.
Дослідний безпересадочний політ нового Boeing 787-9 Dreamliner встановив відразу два світових рекорди. Рейс QF7879 повідомленням Лондон-Сідней освоїв 17 800 кілометрів за 19 ч. 19 хв.
Авіакомпанія Qantas затьмарила світовий рекорд Сінгапурських авіаліній, встановлений в минулому році на маршруті з Нью-Йорка в Сінгапур. Також Qantas побила власний рекорд, який був зафіксований 18 жовтня цього року в результаті випробувального польоту з Нью-Йорка до Сіднея.
Експрес-інформація по країні
Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.
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Столиця – Канберра
Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)
Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)
Офіційний мову – австралійський англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,935 (2-я в світі)
ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)
Валюта – австралійський долар
Літак доставив з Великобританії до Австралії 50 осіб.
Найдовший і найтриваліший політ
Boeing 787-9 Dreamliner вилетів з лондонського аеропорту Хітроу в 6 годин ранку в четвер. Літак пролетів над Німеччиною, Росією, Польщею, Білорусією, Казахстаном і Китаєм, а потім попрямував на південь через Філіппіни та Індонезія.
Незважаючи на місткість літака до 256 пасажирів, на борту перебувало всього півсотні людей. В це число ввійшли й четверо пілотів на чолі з капітаном Хелен Тренерри.
Серед тих, хто летів в літаку, були співробітники компанії Qantas і експерти, які озброїлися приладами для відстеження режиму сну, руху, прийому їжі.
На підставі отриманих за час рейсу даних дослідники з Центру Карла Перкінса при Сіднейському університеті зроблять висновки про те, як наддалекі перельоти впливають на здоров’я людей.
Протягом усього польоту пілоти і стюарди спостерігалися фахівцями на предмет рівня мелатоніну: гормону, який впливає на фази сну.
Рекордний політ став приводом для свята. Літак приземлився напередодні 99-річчя Qantas. І сотні співробітників авіакомпанії прибули в аеропорт, щоб привітати прилетіли колег і пасажирів.
За матеріалами CNN
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