Рейс Лондон-Сідней побив два світових рекорди

Цей політ став найдовшим комерційним пасажирським рейсом як на відстані, так і за тривалістю.

Дослідний безпересадочний політ нового Boeing 787-9 Dreamliner встановив відразу два світових рекорди. Рейс QF7879 повідомленням Лондон-Сідней освоїв 17 800 кілометрів за 19 ч. 19 хв.

Авіакомпанія Qantas затьмарила світовий рекорд Сінгапурських авіаліній, встановлений в минулому році на маршруті з Нью-Йорка в Сінгапур. Також Qantas побила власний рекорд, який був зафіксований 18 жовтня цього року в результаті випробувального польоту з Нью-Йорка до Сіднея.

Експрес-інформація по країні

Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

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Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

Літак доставив з Великобританії до Австралії 50 осіб.

Найдовший і найтриваліший політ

Boeing 787-9 Dreamliner вилетів з лондонського аеропорту Хітроу в 6 годин ранку в четвер. Літак пролетів над Німеччиною, Росією, Польщею, Білорусією, Казахстаном і Китаєм, а потім попрямував на південь через Філіппіни та Індонезія.

Незважаючи на місткість літака до 256 пасажирів, на борту перебувало всього півсотні людей. В це число ввійшли й четверо пілотів на чолі з капітаном Хелен Тренерри.

Серед тих, хто летів в літаку, були співробітники компанії Qantas і експерти, які озброїлися приладами для відстеження режиму сну, руху, прийому їжі.

На підставі отриманих за час рейсу даних дослідники з Центру Карла Перкінса при Сіднейському університеті зроблять висновки про те, як наддалекі перельоти впливають на здоров’я людей.

Протягом усього польоту пілоти і стюарди спостерігалися фахівцями на предмет рівня мелатоніну: гормону, який впливає на фази сну.

Рекордний політ став приводом для свята. Літак приземлився напередодні 99-річчя Qantas. І сотні співробітників авіакомпанії прибули в аеропорт, щоб привітати прилетіли колег і пасажирів.

За матеріалами CNN

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