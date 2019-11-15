До бюджету -2020 закладається нереальний курс на рівні 27 гривень – економіст

До бюджету -2020 закладається нереальний курс на рівні 27 гривень за долар.

Про це у коментарі повідомив економіст Олег Пендзин.

«Бюджет -2020 нічим не відрізняється від бюджетів, які приймалися під час уряду Гройсмана і Яценюка. Це бюджет, який консервує ту структуру економіки України, яка була до цього. Ніяких принципових змін у підходах до прожиткового мінімуму, соціальним стандартам, до середньої заробітної плати, немає. Точно такі ж питання викликає реалістичність дохідної частини. Знову закладається не реальний курс на рівні 27 гривень за долар. В бюджет закладається 12 мільярдів гривень надходжень від приватизації. З’являються ефемерні надходження до бюджету від грального ринку»,- уточнив О. Пендзин.

За його словами, дохідна частина бюджету залишає бажати кращого.

«Особливо, коли акцизи від продажу нафтопродуктів тепер будуть залишатися у місцевих бюджетах. При цьому витратна частина страждає від тих же проблем. Ми бачимо 176 мільярдів гривень виділених на пенсійний фонд, зменшення субсидій на 8 мільярдів. Нічого не змінилося по суті»,- сказав О. Пендзин.

За його словами, в бюджеті на 2020 рік змінилася лише загальна сума.

«Але ми не побачили, за рахунок чого буде зростання економіки»,- резюмував О. Пендзин.