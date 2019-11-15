«Мене очорнили!» Йованович озвучила під присягою гучні звинувачення Трампу

Колишній посол США в Україні Марі Йованович у п’ятницю, 15 листопада, виступила перед Конгресом, висловивши підтримку Києву і публічно заявивши про тиск президента Дональда Трампа.

Трансляція другого етапу публічних слухань велася в прямому ефірі на національному телебаченні. Дипломат принесла присягу (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

«Ми бачимо потенціал в Україні. Росія, навпаки, бачить в ній ризик. Історія ще не написана, але Україна може зійти з російської орбіти», – почала свій виступ вона, назвавши абсолютно правильним рішення США надавати Україні військову допомогу.

Йованович розкрила подробиці про своє звільнення, яке супроводжувалося скандалом. По-перше, вона запевнила, що не має ніякого відношення до справи Байденов.

«Я ніколи не зустрічалася з Хантером Байденом і не мала прямих або опосередкованих контактів з ним. Ні Джо Байден, ні хто-то з попередньої адміністрації ніколи не піднімали зі мною питання ні про Burisma, ні про Хантере Байдена», – сказала дипломат.

Також Йованович відкрито заявила, що Трамп організував кампанію з її дискредитації, домагаючись звільнення з посади посла в Україні. Зокрема, вона нібито велася через адвоката Рудольфа Джуліані.

«Я не знаю, що він має особисто проти мене», – додала Йованович, заявивши, що президент тиснув на Держдепартамент, аби її звільнили, незважаючи на те, що вона «не зробила нічого поганого».

«Наша система могла так підвести нас? Як іноземні корумповані інтереси можуть маніпулювати нашим урядом? Такі інциденти підривають США, ставлять у небезпеку наших друзів і розширюють сферу впливу для таких автократів, як президент Путін», – резюмувала дипломат.

Посол також вважає, що своїми зусилля в боротьбі з корупцією нібито розлютила колишніх генеральних прокурорів України – Юрія Луценка та Віктора Шокіна.

Зазначимо, Трамп тут же відреагував на свідчення Йованович. Під час її виступу він опублікував в Twitter пост про після.

«Вона почала в Сомалі, і чим це скінчилося? Потім перенесемося в Україну, де новий український президент відгукувався про неї несприятливо під час мого другого телефонної розмови з ним. Президент США має абсолютне право призначати послів», – обурився він.