У листуванні вбитої Соколовим Анастасії Єщенко сплив момент про кінець і вбивство

Сусідка по гуртожитку Спбду вбитої Анастасії Єщенко показала один з фрагментів їх спільної листування.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

В останньому фрагменті опублікованій Євгенією Лук’янової листуванні з Єщенко від 21 травня 2017 року аспірантка розповіла про свої переживання і несподівано торкнулася тему смерті.

«Все одно кінець у всіх один, і душа, не хочеться її вбивати», — написала тоді Анастасія.

9 листопада співробітники правоохоронних органів затримали доцента Спбду, історика Олега Соколова при спробі втопити в річці Мийка рюкзак з людськими ліктями і травматичною зброєю.

Під час проведення обшуків в квартирі Соколова знайшли спотворене тіло 24-річної дівчини Анастасії Єщенко, яка раніше була його студенткою. Соколов полягав у відносинах з Єщенко, разом вони захоплювалися історичною реконструкцією.

Колишній доцент Спбду вже зізнався у вбивстві.