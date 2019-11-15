Все майно нардепа Дубневича заарештовано

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича (група «За майбутнє»). Як відомо, він вийшов з СІЗО після внесення 90 млн гривень застави.

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

«Рішення про арешт прийнято», — сказав він.

За його словами, арешт накладений на ряд об’єктів нерухомості, зокрема квартири, будинки та земельні ділянки у Львівській області. Також заарештовано корпоративні права в ряді підприємств, кілька годин і картин.