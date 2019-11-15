Вибухи в Балаклії: постраждалих транспортували в Харків, медики розповіли про травми

Лікарі в столиці Слобожанщини почали працювати з трьома постраждалими військовими.

У харківській лікарні швидкої та невідкладної допомоги взяли трьох постраждалих від вибухів на території центральної артилерійської бази в Балаклії.

Про це повідомляє прес-служба мерії обласного центру.

Лікарі розповіли, що всі госпіталізовані – чоловіки у віці від 20 до 30 років. В одного з них опіки до 60% поверхні тіла і перелом руки, інший має опіки до 20%, у третього в ході обстеження зафіксували переломи.

«На даний момент один з потерпілих знаходиться в реанімації, другого оперують, третього потерпілого перевели у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону», — повідомляють у міській раді Харкова.