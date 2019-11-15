Справа про хабар в ОП: Лісничу заарештували із заставою ₴576 тисяч

Екс-заступнику міністра культури Вікторії Лісничої обрано запобіжний захід утримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю застави в розмірі 576 тис. 300 гривень.



“Застосувати до Вікторії Миколаївні (Лісничої — ред.) запобіжний захід утримання під вартою терміном на 60 діб до 13.01.2020 включно. Взяти підозрюваного під варту в залі суду, визначити заставу в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 576 тис. 300 гривень”, — сказала суддя.



Додамо, що Лісничу підозрюють в отриманні неправомірної вигоди, а дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.



За версією слідства, эксзаместитель міністра культури разом з керівником Департаменту Офісу Президента України і ще одним співвиконавцем вимагали від фізичної особи 300 тис. доларів неправомірної вигоди за сприяння в призначенні на керівну посаду в НАК “Нафтогаз України”. 12 листопада їх затримали після отримання першого траншу в сумі 150 тис. доларів.



Нагадаємо, чиновника з Офісу Президента України співробітники НАБУ затримали на хабарі у сумі 150 тис. доларів.



Раніше прокуратура просила взяти Лісничу під арешт терміном на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 7,68 млн грн з покладанням на Лісничу обов’язків. Тоді як захист просив цілодобовий домашній арешт.