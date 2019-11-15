Сумах злодій-рекордсмен викрав мінімум 40 люків

У Сумах поліція затримала злодія-рекордсмена, який вкрав мінімум 49 кришок люків і здала їх на металобрухт.

Про це кореспонденту ГолосUA повідомили у відділі комунікації поліції в Сумській області.

Як розповіли в прес-службі, вночі увагу патрульних поліцейських привернув автомобіль «Ланос». Його зупинили для перевірки та в багажнику автомобіля знайшли металеву кришку каналізаційного люка. Водій — 28-річний житель обласного центру зізнався, що зняв кришку неподалік від багатоповерхового будинку на проспекті Лушпи.

«Під час проведення слідчих дій поліцейські довели причетність зловмисника до більше сорока крадіжок кришок люків на вулицях Горького, Робочої, Данила Галицького, Набережній річки Стрілки, проспекті Лушпи далі. Частину викраденого поліція виявила та вилучила на пункті прийому металобрухту. Вилучили правоохоронці у зловмисника і автомобіль», — розповіли в прес-службі.

В рамках відкритого кримінального провадження частини 2 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України поліція перевіряє затриманого на вчинення аналогічних злочинів на території області.