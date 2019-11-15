Потрапив під скорочення: відомий прокурор побажав Рябошапке «горіти в пеклі»

Співробітник Генпрокуратури Олександр Чорногуз гостро сприйняв наказ про своє звільнення, написавши на ньому побажання для генпрокурора Руслана Рябошапки. Про це повідомив український журналіст Володимир Бойко.

Як йдеться у наказі, прокурор структурного підрозділу департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури Олександр Чорногуз був звільнений за п. 9 ч. 1 ст. 51 закону україни «Про прокуратуру», тобто скорочений.

15 листопада йому віддали наказ про його звільнення для ознайомлення, і він вилив свої емоції прямо на документ, адресувавши підписала наказ генпрокурора Руслану Рябошапке наступне послання: «З наказом ознайомлений. Горите в пеклі!».

У жовтні в інтерв’ю 24 каналу Чорногуз говорив, що деякі питання тестування безглузді. Прокурор пояснив, що за планом Рябошапки необхідно проходити по 300 запитань у день, що становить завантаження в 23 дні, а на це виділяли лише тиждень.