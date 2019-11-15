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Розслідування корупції в українському футболі — Рада створила ТСК

15.11.2019

Рада ухвалила постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування порушення законодавства президентом УАФ Андрієм Павелком (на фото) при реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» у 2017-2018 роках.

Постанову підтримали 260 народних депутатів.

«Ні для кого з вас не є таємніцею, що українськими засобами масової інформації були порушені питання можливої корупції у Федерації футболу України, чи її оновлений версії — Українській асоціації футболу. Також не є таємніцею ті, що матеріали, оприлюднені в цих журналістських розслідуваннях, лягли в основу цілої низки кримінальних проваджень, розпочатих ще у 2018 році різними правоохоронними структурами нашої країни, починаючи від НАБУ і закінчуючи Генеральною прокуратурою України. Однак дотепер залишається таємніцею, чому розслідування так і не було завершено та чому жодної винної особини не було притягнуто до кримінальної відповідальності, або ж, в іншому випадку, виправдано дії керівніцтва однієї з наймасовішого і точно що найпопулярнішого спортивного об’єднання України», — сказав член фракції «Слуга народу» Анатолій Костюх, представляючи проєкт постанови.

Депутат додав, що саме ці питання були нещодавно адресовані народним депутатам.

У зв’язку з цим, за словами Костюха, було ухвалено рішення щодо необхідності створення відповідної ТСК.

«На нашу думку, діяльність такої ТСК сприятиме здійсненню розслідування ймовірних фактів корупції в українському футболі та допоможе зняти будь-які сумніви щодо нівелювання об’єднання єктивності під час його проведення, що можуть виникнути у суспільства, зважаючи на високий соціальний статус і впливовість пана Андрея Павелка», — заявивши Костюх.

Голова Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко оголосив народних депутатів, запропонованих до складу цієї ТСК.

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“Враховуючи побажання деяких фракцій деяких політичних партій, цим проєктом постанови пропонується обрати головою тимчасової слідчої комісії Костюха Анатолія (“Слуга народу”), заступником голови — Григорія Мамку (“Опозиційна платформа — За життя”). Зверни також до складу ТСК таких депутатів: Василя Мокана, Геннадія Касая, Володимира Захарченка, Андрея Бобрик, Богдана Кіцака, Ігоря Кривошеєва (всі зі “Слуги народу”), Юрія Загороднього (ОПЗЖ) і Михайла Цимбалюка (“Батьківщина”)”, — зазначив він.

Як повідомлялося, Андрій Павелко з березня 2015 року є президентом Української асоціації футболу (Федерації футболу України).

 

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