Розслідування корупції в українському футболі — Рада створила ТСК

Рада ухвалила постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування порушення законодавства президентом УАФ Андрієм Павелком (на фото) при реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» у 2017-2018 роках.

Постанову підтримали 260 народних депутатів.

«Ні для кого з вас не є таємніцею, що українськими засобами масової інформації були порушені питання можливої корупції у Федерації футболу України, чи її оновлений версії — Українській асоціації футболу. Також не є таємніцею ті, що матеріали, оприлюднені в цих журналістських розслідуваннях, лягли в основу цілої низки кримінальних проваджень, розпочатих ще у 2018 році різними правоохоронними структурами нашої країни, починаючи від НАБУ і закінчуючи Генеральною прокуратурою України. Однак дотепер залишається таємніцею, чому розслідування так і не було завершено та чому жодної винної особини не було притягнуто до кримінальної відповідальності, або ж, в іншому випадку, виправдано дії керівніцтва однієї з наймасовішого і точно що найпопулярнішого спортивного об’єднання України», — сказав член фракції «Слуга народу» Анатолій Костюх, представляючи проєкт постанови.

Депутат додав, що саме ці питання були нещодавно адресовані народним депутатам.

У зв’язку з цим, за словами Костюха, було ухвалено рішення щодо необхідності створення відповідної ТСК.

«На нашу думку, діяльність такої ТСК сприятиме здійсненню розслідування ймовірних фактів корупції в українському футболі та допоможе зняти будь-які сумніви щодо нівелювання об’єднання єктивності під час його проведення, що можуть виникнути у суспільства, зважаючи на високий соціальний статус і впливовість пана Андрея Павелка», — заявивши Костюх.

Голова Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко оголосив народних депутатів, запропонованих до складу цієї ТСК.

“Враховуючи побажання деяких фракцій деяких політичних партій, цим проєктом постанови пропонується обрати головою тимчасової слідчої комісії Костюха Анатолія (“Слуга народу”), заступником голови — Григорія Мамку (“Опозиційна платформа — За життя”). Зверни також до складу ТСК таких депутатів: Василя Мокана, Геннадія Касая, Володимира Захарченка, Андрея Бобрик, Богдана Кіцака, Ігоря Кривошеєва (всі зі “Слуги народу”), Юрія Загороднього (ОПЗЖ) і Михайла Цимбалюка (“Батьківщина”)”, — зазначив він.

Як повідомлялося, Андрій Павелко з березня 2015 року є президентом Української асоціації футболу (Федерації футболу України).