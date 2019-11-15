“Укрнафта” продала “Привату” Ігоря Коломойського скраплений газ за ціною нижче ринкової

ПАТ “Укрнафта” на аукціоні 15 листопада продало всі виставлені 18,48 тис. т зрідженого газу по 16 700 грн/тонн. Про це повідомляє enkorr з посиланням на учасників ринку.

Це на 9% або 1 672 грн/т дешевше, ніж за два дні до цього свій ресурс реалізувало АТ “Укргазвидобування” (18 372 грн/т).

Весь ЗВГ на аукціоні 15 листопада був проданий групі “Приват”.

Інші учасники ринку мали можливість придбати ЗВГ “Укрнафти” на основному аукціоні 7 листопада. Тоді “Укрнафта” продала їм 1,8 тис. т за 17 000 грн/т, тобто на 300 грн/т дорожче, ніж на цьому тижні “Привату”.

Зазначимо, що за минулий тиждень ціни ЗВГ на аукціонах інших українських виробників підвищилися на 5-9% в залежності від компанії. Так ціна на ЗВГ “Укргазвидобування” за тиждень зросла на 1193 грн/т з 17 178 грн/т до 18 372 грн/т, ПГНК — на 1100 грн/т до 18 700 грн/т, Geo Alliance — на 900 грн/т до 18 120 грн/т. У той же час ціна “Укрнафти” опустилася на 300 грн/т, — до 17000 грн/т до 16 700 грн/т.

Враховуючи різницю між ціною УГД і “Укрнафти” на аукціонах поточного тижня, “Укрнафта”, продавши 18,48 тис. т групі “Приват”, недоотримувала приблизно 35 млн грн.

Відзначимо, що “Укрнафта”, на відміну від УГД, другий рік ігнорує можливість проведення електронних торгів з відвантаженням протягом тижня і продовжує реалізовувати ЗВГ на аукціонах “з голосу” 1-2 рази в місяць. Так на цьому тижні УГД виставляла ресурс з відвантаженням до 21 листопада, “Укрнафта” — до 10 грудня.