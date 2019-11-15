Моз збільшив фінансування первинної медичної допомоги пацієнтам

Ставка на лікування одного пацієнта в закладах охорони здоров’я України збільшено з 370 грн до 600 грн. Про це заявила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька під час засідання парламенту під час Години запитань до уряду, передає FaceNews.ua.

“Програма медичних гарантій на 72 млрд грн включає в себе фінансування “первинки” — 19 млрд грн… Сьогодні на “первинці” середня зважена ставка, яка становила 370 грн, підвищена до 600 грн”, — зазначила Скалецька.

За її словами, первинна медична допомога потребує завершення формування, зокрема, добудову мережі медичних амбулаторій у тих населених пунктах, де їх ще немає, а також поліпшенням якості медичної допомоги.

Нагадаємо, майже 64% коштів, запланованих на охорону здоров’я у Державному бюджеті-2020, підуть на Програму медичних гарантій щодо забезпечення 6 видів безоплатної медичної допомоги пацієнтам в Україні: первинну, спеціалізовану амбулаторну, госпітальну, екстрену, паліативну і реабілітацію, а також реімбурсація лікарських засобів.