В Івано-Франківську вчитель катував учня сигаретою

В Івано-Франківську гримить гучний скандал-за вчителя професійного училища № 13, який курив в аудиторії перед учнями прямо під час уроку.

Відео інциденту опублікували на сторінці @f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y в Instagram.

У публікації йдеться, що студент, хворий на астму, кілька разів просив вчителя перестати палити або вийти на вулицю, але той на зауваження не звертав уваги. Мало того, у відповідь на прохання хлопця горе-педагог почав всіляко принижувати його, не гребуючи нецензурної лексики.

«13 училище на Пасічній. Вчитель курить в класі на уроці. На зауваження учня, у якого астма, відповідає образами і погрозами», – йдеться в повідомленні.

На відео чути, як учитель на зауваження студента відповідає: «Мені не можна курити», «Чуєш ти, гимнюх!», «Я тебе зараз в*бу», «Будеш потім прибирати».

Відео викликало в мережі небувалий ажіотаж. Шоковані користувачі бурхливо відреагували на інцидент і порадили студентам звернутися до директора навчального закладу. Однак виявилося, що скандальний вчитель є його братом.

«І це вчитель, показує приклад для молоді», «Так це ще нормально, там п’яні майстра на виробничому ледве сидять», «Нічого не змінилося за чотири роки», – обурюються в коментарях.