ДБР взялася розслідувати причини нових вибухів у Балаклії

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, з’ясовують обставини вибухів на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклії Харківської області, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ДБР.

«За попередньою інформацією: 15 листопада на технічній території військових складів військової частини А1352 проводилась планова робота з розмінування технічної території та завантаження боєприпасів на техніку. Під час чого сталося детонації, загоряння і три вибухи», — йдеться в повідомленні.

В ГБР також додали, що в результаті надзвичайної події, четверо військових отримали травми різного ступеня тяжкості, а двоє саперів отримали поранення, несумісні з життям.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Харківського гарнізону.

Подія кваліфікували як недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 15 листопада місцеві ЗМІ повідомляли про те, що в Балаклії Харківської області прогриміли декілька вибухів неподалік полігону, було видно густий дим.

Але в Генштабі повідомили, що в Балаклії Харківської області проводилися планові заходи з утилізації боєприпасів.