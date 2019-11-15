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Тимошенко: закон про розподіл «Нафтогазу» нахабно сфальсифікували владою

15.11.2019

Тимошенко закликала президента не підписувати сфальсифікований закон…

Влада сфальсифікувала закон про відокремлення газотранспортної системи України від НАК «Нафтогаз». Це позбавляє державу права управляти ГТС і розпоряджатися її доходами.

Про це заявила сьогодні лідер фракції «Батьківщини» під час виступу у Верховній Раді, передає прес-служба партії.

«Вони не змогли приватизувати ГТС, тому вирішили привласнити гроші, які вона приносить», — підкреслила Юлія Тимошенко.

За словами політика, після голосування у вже прийнятий закон було внесено кілька норм, які змінили його зміст на діаметрально протилежне — зокрема, позбавили Кабінет міністрів можливості управляти ліквідною державною власністю.

«Вони прибрали уряд від затвердження фінансових планів і передали це право невідомому суб’єкту господарювання.

Це означає, що мільярди доларів доходів від ГТС і магістральних ліній електропередач «Укренерго», а також доходи газових сховищ будуть передані формування, наглядову раду якого буде складатися з іноземців.

А наша країна вже не буде мати права розпоряджатися цими грошима», — пояснила Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» закликала президента не підписувати сфальсифікований закон, пообіцявши інакше оскаржити документ у Конституційному суді.

«Батьківщина» також планує подати заяви про злочин в НАБУ, СБУ та ДБР, щоб кожен, хто намагається відібрати у людей їхню власність, поніс покарання.

«На жаль, недосвідчена українська влада потрапила під вплив великих шахраїв, іноземних фінансових аферистів і саме вони сьогодні керують нашою державою.

І це вони намагаються відібрати у нас нашу землю, ГТС, стратегічні об’єкти державної власності», — зазначила Юлія Тимошенко.

3-хвилинне відео з її Фейсбуку —

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