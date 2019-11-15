Карти Google допоможуть вимовити іноземне назва

Як запевняють розробники, після нововведення туристам буде простіше орієнтуватися в інших країнах.
«З допомогою нової функції перекладу пристрій зможе озвучувати назву місця та адресу потрібною мовою. Якщо ви захочете потрапити в ресторан з невимовною назвою або прочитати адресу готелю, написаний на невідомому мовою, просто натисніть іконку поруч з назвою або адресою і Google Maps озвучать його», — пояснює менеджер з продукту Google Maps Ласло де Бріссак.
Технологія озвучування тексту автоматично визначає мову, використовуваний на пристрої, і те, в яких випадках вам може знадобитися переклад. Наприклад, якщо на телефоні встановлений англійську мову, а ви шукаєте пам’ятки Токіо, поряд з назвою та адресою обраного місця відобразиться значок переказу в реальному часі.
Експрес-інформація по країні
Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.
Вік – 4,54 млрд років
Середній радіус – 6 378,2 км
Середня окружність – 40 030,2 км
Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)
Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида
Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий
Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)
Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)
Кількість країн: всього 252, незалежних 195
Кількість мов у світі – близько 6 000
Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)
Кількість національностей – близько 2 000
Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)
У листопаді нова функція з’явиться в додатку для Android і iOS на 50 мовах, в тому числі і українською. З часом список підтримуваних мов обіцяють розширити.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна»,дуже популярний сервіс Google Maps в деяких місцях придбав погану репутацію. Наприклад, на Сардинії з-за помилок просто заборонили користуватися Google Maps.
За матеріалами «Новий час»
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