Місцеві жителі повідомляють про сильні вибухи в окупованому Донецьку

На території тимчасово окупованого терористами самопроголошеної «Донецької народної республіки» міста Донецька сьогодні, п’ятнадцятого листопада тривають інтенсивні бойові дії. Місцеве населення в соціальних мережах повідомляє, що в місті чутні дуже потужні вибухи і залпи.

Згідно з їх даними, один потужний вибух місто почув приблизно о 14 годині дня. У північній частині міста звуки вибухів були чутні найбільш сильно.

У свою чергу очевидці того, що відбувається, на своїх сторінках у соціальних мережах пишуть: «тільки що в районі залізничного ринку, там дуже добре чутно було». Ще один їхній користувачів зазначив: «Шахт. площа Розрив глухий, але потужний, хвилею балкон хитнуло, сигнали в машинах спрацювали». В даний час ніяких офіційних подробиць про характер вибуху і його причини немає.