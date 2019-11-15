У Олександра Онищенка пішла грунт з-під ніг

Днями ЗМІ повідомили про увінчалася успіхом операції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо арешту півмільйона євро на банківському рахунку побіжного екс-нардепа Олександра Онищенка, що той планував витратити на придбання біговій коні. Ця подія, безумовно, засмутило давнього любителя кінного спорту, але не стало для нього самим важким потрясінням листопада.

Як выяснилb, удар на порядок важче було завдано по Онищенко Київським окружним адміністративним судом, який 5 листопада прийняв рішення про анулювання спеціального дозволу на користування надрами Юліївського газового родовища (Харківська обл.), власником якого є ТОВ «Надра Геоцентр».

Ця компанія добре відома у сфері газовидобутку. Ще з початку 2000-х вона стала партнером державної «Укргазвидобування», підписавши з нею договори про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, в рамках яких здійснювалась розробка вуглеводневих майданчиків держкомпанії. Згодом ці угоди були розірвані поряд з анулюванням контрактів інших структур Онищенко, а з самого бізнесмена була знята депутатська недоторканність. З того моменту він перебував в бігах, але його бізнес, нехай і в урізаному вигляді, продовжував працювати в Україні.

На фото – Олександр Онищенко

Зараз перед Олександром Онищенком замаячила перспектива втратити і ці залишки. Так, із вищезазначеного рішення Київського окружного адмінсуду випливає, що привід для підняття питання про анулювання спецдозволу на розробку Юліївського газового родовища, яке «Надра геоцентр» отримало в експлуатацію ще в 2007 р., з’явився ще в 2016 р. Тоді Державна фіскальна служба провела перевірку компанії, виявивши за нею борг по сплаті до держбюджету за користування надрами. Буквально відразу ця інформація була передана Державній службі геології та надр, відає розподілом ліцензійних площ, яка вже до лютого 2017-го розпорядилася «зупинити дію спецдозволу до усунення порушень».

На виправлення помилки компанія Олександра Онищенка отримала традиційні для такого випадку 30 днів, але за відведений термін так і не погасила свій борг перед бюджетом. Власне, з того моменту відносини держави з ТОВ «Надра геоцентр» і перейшло в юридичну площину: адвокати геологічного відомства виставили позов з вимогою про анулювання ліцензії на розробку.

На своєму старті новий виток відносин розвивався на користь команди Онищенко. Так, у грудні 2017 р. Київський окружний адмінсуд відмовився задовольнити вимогу Держгеонадр, навесні 2018-го до аналогічного висновку прийшов Київський апеляційний адмінсуд. Але в січні 2019 р. обидва цих вердикту «зніс» Верховний суд.

«Суди фактично не перевірили наявність/відсутність підстав для прийняття рішення про анулювання спецдозволу, не встановили факт порушення надрокористувачем вимог законодавства, що може бути підставою для прийняття рішення про анулювання дозволу, тобто не розглянули справу по суті», – говорилося в постанові Верховного суду, який розпорядився направити справу на новий розгляд у першу інстанцію.

Друге коло цього протистояння виявився для Олександра Онищенка не таким оптимістичним. «За інформацією ГФС, ТОВ «Надра геоцентр» на момент перевірки мало заборгованість по внесенню податкових зобов’язань в розмірі 18 тис. грн. Компанія була повідомлена про зупинення дії спецдозволу і необхідності подати довідку про відсутність заборгованості, але відповідь від неї не був отриманий. Судом достовірно встановлено, що відповідач не виконав покладений на нього зобов’язання про оплату обов’язкових платежів до бюджету за користування надрами», – йдеться у резолютивній частині цього рішення Київського окружного адміністративного суду.

Залишить його в силі апеляційна інстанція, невідомо. Але сьогоднішня українська влада явно не симпатизує проблем Онищенко. Яскраве підтвердження тому – зроблене на цьому тижні заяву голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника про можливу швидкої екстрадиції Онищенко в Україну з Іспанії. У відповідь на цей Онищенко не тільки вже встиг спростувати інформацію директора НАБУ, але і анонсував свій скорий приїзд в Україну добровільно.

Але навіть якщо бізнесмен не блефує, його повернення в країну аж ніяк не означатиме повернення на газовий ринок. Справа в тому, що Юліївське родовище було єдиною вуглеводневої майданчиком не тільки у «Надра геоцентра», але і в рамках всієї доморослої імперії Олександра Онищенка.

Чому ж він у такому разі не спробував зберегти контроль над цим майданчиком, сплативши еквівалент 700 доларів на держбюджет? Тому що цей транш не вирішив головної проблеми: «Надра геоцентр», поряд із спорідненими їй компаніями «Хас», «Карпатнадраінвест» і «Цефей», входить у число найбільших податкових боржників. У загальній складності за ними висить близько 3 млрд грн., на які можна накупити цілий табун породистих скакунів.

oligarh.media