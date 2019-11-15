За добу $2 млн: розкриті корупційні схеми на Львівській митниці

На Львівській митниці організували корупційну схему, за якою з пунктів пропуску на добу завдяки контрабанді отримують близько 2 млн доларів.

Відповідне розслідування опублікував на своєму YouTube-каналі журналіст Євген Плинский

Що відомо про корупцію на Львівській митниці:

три головні посади – Рава-Руська, Шегині та Краковець – генерують 2 млн готівки в добу;

на постах роботу виконують Василь Пісний, Іван Бокало і Володимир Полусыток;

«данину» львівські митники збирають з фур і бусів – 30 і 10 тисяч доларів відповідно.

За словами Плинского, схеми стосуються безлічі товарів: побутової техніки, одягу, продуктів харчування і китайських товарів.

«Схема, насправді, одна – не помічати те, що везуть фури через польський кордон. І відповідно брати за це великі гроші. Начальник митниці у Львові – людина впливова, але не всесильний. Він у частці, тому просто сидить тихо», – запевнив Плинский.

За даними журналіста, пости фактично здані в оренду і використовуються контрабандистами на їх розсуд. При цьому, фури дорогого товару оформляються на львівській митниці як цегла, крейда та інші дешеві матеріали.

«Прайс на це – 30 тисяч доларів з фури. Для бусів – 10 тисяч. Кожен 4 бус і кожна друга фура – йдуть за цією схемою. Платиш за таксою і тобі зелене світло. В цілому, це 50-70 фур і 200-250 бусів за добу», – розповів Плинский.

Відзначається, що на вершині схеми варто політик, бізнесмен і спонсор партії «Свобода» Ігор Кривецький. Нижче трійка основних кураторів – Василь Пісний, Іван Бокало і Володимир Полусыток. Саме вони отримують дохід з Рави-Руської, Шегинь та Краковця.

На Рава-Руській всі зміни працюють під наглядом Полусытка. Старші змін, які підпорядковуються йому: Ірина Новосад, Алла Ганущак, Орест Корбін і Олеся Заброварная. Останню раніше спіймали на авто Rolls-Royce.

На Шегинях дві зміни, на чолі яких стоять Олег Будз і Олександо Бідник, підпорядковуються Кривецкому. Ще дві, які контролюються старшими Надією Майорової і Дарієм Михайлецким, віддають дохід Пісному.

Така ж схема працює і на Краковці. Там дві зміни, Ореста Ошуха і Богдана Бульбаха, підпорядковуються Бокало. Ще дві – Валентини Яж і Степана Марунчака – віддають гроші Пісному.

Плинский також розповів, скільки грошей приносить кожен пост у добу: 1 млн – Краковець, 600 тисяч – Рава-Руська і 400 тисяч – Шегині.

Така ж ситуація і на внутрішніх постах – Львів Поштова, Городок, Грушів, Смолинець та Угринів.

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