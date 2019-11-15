З початку доби 15 листопада ворог 7 разів порушив перемир’я, втрат немає, – штаб ООС

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

У вечірній сводве зазначається: “5 обстрілу наших позицій російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання “Північ”: двічі неподалік Майорска – з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; поблизу Новотошковского – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-2, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; у Луганського – з станкових протитанкових гранатометів; неподалік Новолуганского – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи “Схід” противник здійснив 2 обстрілу по позиціях Об’єднаних сил: у Водяного та Лебединського – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. Протягом поточної доби втрат серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) сьогодні завершені роботи з монтажу сходів в районі 9 опори з правого боку від моста. Крім того, триває фарбування металоконструкції моста.

Тривають заходи в галузі розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області з демонтажу фортифікаційних споруд. Сьогодні був повністю розібраний 1 бліндаж і розпочаті роботи на наступному. На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петровське Донецької області, триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

Сьогодні співробітниками ДСНС України обстежено 3,1 гектара території та вилучено 18 ВНП. Загальні цифри, з початку робіт, складають 5,37 га і 37 ВНП відповідно”.