Наїзд на журналіста в Дударкове: поліція Київщини відкрила кримінальне провадження

Співробітники Нацполиции Київській області відкрили кримінальне провадження відносно голови сільради Дударкова Бориспільського району за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Микола Гуральник (на фото) “провіз” одного з представників ЗМІ на капоті кілька десятків метрів.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби ГУ Нацполиции в Київській області.

“Чоловік відмовився відповідати на запитання представників мас-медіа. Замість цього він сів за кермо свого автомобіля і рушив, незважаючи на те, що рух йому перегородили журналісти. Одного з них посадова особа “провезли” на капоті кілька десятків метрів”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що за даним фактом порушено кримінальну виробництво за ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

Голові сільради загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Уточнюється, що стосовно Миколи Гуральника складено адмінпротокол за ст 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кпап.

Підкреслюється, що правоохоронці встановлюють всі деталі кримінального злочину і з’ясовують роль кожного учасника інциденту.

Раніше повідомлялося, що сільський голова Дударкова Микола Гуральник наїхав на журналіста, і протягнув його на капоті автомобіля декілька десятків метрів. Журналісти приїхали в Дударків, щоб задати Гуральнику питання про корупцію, але сільський голова спілкуватися не захотів, і спробував виїхати.

kievvlast.com.ua