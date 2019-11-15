Українець став наймолодшим єпископом: Що про нього відомо

Настоятеля гарнізонного храму апостолів Петра і Павла — Степана Суса призначили єпископа курії верховного архиєпископа Української Греко-Католицької церкви.

Тепер 38-річний Сус – наймолодший єпископ у світі.

«У Ватикані повідомлено про те, що Синод Єпископів Української Греко-Католицької церкви, отримавши попередню згоду від Папи, скоїв канонічне обрання отця Степана Суса, священика Львівської архиєпархії УГКЦ, єпископ курії Києво-Галицького Верховного Архиєпископа», – йдеться в повідомленні.

Чим відомий Степан Сус

Сус отримав церковний сан в 2006 році.

З 2008 до 2012 року був відповідальним за душпастирство військовослужбовців у Львівській архиєпархії УГКЦ.

У 2019 році Суса призначили капеланом Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного П..

Крім того, єпископ є волонтером – займався збором коштів для армії і поранених.