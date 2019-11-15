ЗМІ: Росія скоро поверне захоплені кораблі без зброї, рацій і документації

До зустрічі в «нормандському форматі» Росія збирається повернути Україні катера «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», захоплені в ході атаки ВМФ РФ на українські кораблі в листопаді минулого року. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє «Коммерсантъ».

В даний час, як стверджується, силові і зовнішньополітичні відомства двох країн погоджують деталі передачі суден. Процес знаходиться в завершальній стадії.

При цьому, за даними видання, рішення про передачу вже прийнято. Відомо, що повернути захоплене вирішено в море. Українські суду відбуксирують на визначені сторонами координати три буксири країни-агресора. Там катер і буксир будуть зустрінуті українцями.

Не повернуть росіяни зброю, рації і суднові документи. Вони залишаться у загарбників в якості речових доказів у справі, порушеній проти українських моряків.