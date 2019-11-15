Корупція в «Укрзалізниці» дика, крадуть на всьому, — Гончарук

Кабінет Міністрів України найближчим часом прийме кадрові рішення за АТ «Укрзалізниця» через корупцію всередині компанії.

Про це в ефірі «1+1» заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, працівники підприємства скаржаться на «дику корупцію», так як менеджмент «займається своїми кишенями, а не тим, як йдуть справи в «Укрзалізниці».

«Люди в першу чергу протестували проти корупції. На плакатах перекреслені окремі керівники (директор Євген Кравцов. — Ред.). Головна претензія до них — корупція в «Укрзалізниці», на жаль, триває. Вона там абсолютно дика, крадуть майже на всьому. Кінця і краю цьому не видно. Ми будемо приймати з цього приводу кадрові рішення найближчим часом, тому що продовжувати працювати так, як вони зараз працюють, неможливо», — відзначив прем’єр.

Гончарук підкреслив, що люди стурбовані тим, що можуть втратити роботи і ця проблема виникає з того, що компанія дуже неефективна і збиткова.

«Якщо люди, які працюють всередині — менеджмент, керівництво займається своїми кишенями, а не тим, як йдуть справи в «Укрзалізниці», то нормальної роботи не буде. Там сьогодні майже щодня горять локомотиви, в ручному управлінні вагони. Окремі чиновники, диспетчери відправляють вагони не туди, де це найбільш потрібно, а туди, де їм вигідніше, де їм заплатили. Це точно треба припинити», — повідомив прем’єр-міністр.