«Завтра тебе звільнять!» Чиновник ГФС влаштував п’яний дебош з патрульними: відеофакт

У Києві співробітник Державної фіскальної служби Дмитро Дорошенко влаштував п’яну «шоу», ховаючись на автомобілі від патрульних поліцейських.

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Зазначається, що на початку поліцейські не знали, хто знаходиться за кермом автомобіля Hyundai. Водій відмовився зупинитися на вимогу поліції та погоня тривала від проспекту Перемоги до Одеської площі.

Все ж заглушивши двигун, чоловік почав сперечатися з правоохоронцями, заявивши, що в машині заклинило двері не відкриваються вікна. Він називав себе вигаданими іменами і кричав, що працює в СБУ та ДБР. «Дивись на мої годинник. Завтра в цей час ти вже будеш звільнений!» – видав він патрульному.

Поліцейським вдалося з’ясувати, що Дорошенко займає посаду начальника відділу в Офісі великих платників ГФС. Від проходження тесту на алкоголь він відмовився, внаслідок чого поліцією був складений адмінпротокол. Від управління транспортних засобом його також усунули.