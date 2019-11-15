Повінь – зміна системи

Menu
Close

«Україна завжди була добре представлена» на конкурсі «Міс Всесвіт», — Трамп

15.11.2019

Президент США Дональд Трамп в бесіді з Володимиром Зеленським у квітні хвалив те, як Україна була представлена на конкурсі краси.

Ці слова містяться в переказі першої телефонної розмови Зеленського та Трампа, опублікованому сьогодні Білим Домом.

«Коли я проводив конкурс «Міс Всесвіт», завжди були чудові люди (від України. – Ред.). Україна завжди була добре представлена», — сказав Трамп Зеленському.

«Коли ви там обустроитесь, я хотів би запросити вас в Білий дім. Нам треба багато чого обговорити, ми вас у всьому підтримаємо», — додав він.

Дональд Трамп був власником конкурсу «Міс Всесвіт» з 1996 по 2015 рік.

Читайте також:   Як Коломойський МВФ шантажує
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *