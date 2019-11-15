Прокуратура РФ перевірить на екстремізм інтерв’ю Собчак з-за слів про повернення Криму Україні

Партія ветеранів Росії відправила в московську прокуратуру запит на психолого-лінгвістичне дослідження інтерв’ю Ксенії Собчак в ефірі української радіостанції «Новий час». У ньому вона заявила, що Крим повинен бути повернений Україні.

Звернення в прокуратуру написав лідер партії Ільдар Резяпов. Він вважає, що висловлювання Собчак мають ознаки екстремізму. У відповіді прокуратури йдеться, що матеріали направлені в «Московський дослідний центр» для психолого-лінгвістичного дослідження. Його результати очікуються не раніше другого кварталу 2020 року.

«Таким чином в даний час не представляється можливим дати оцінку відповідним висловлювань на предмет наявності або відсутності в них ознак екстремізму. За таких обставин підстав для вжиття заходів прокурорського реагування на даний час не є», — йдеться у відповіді прокуратури РФ.

Собчак дала інтерв’ю 6 вересня. У ньому вона каже, що Росія окупувала Крим з порушенням міжнародного законодавства.