Борис Березовський – демон чи янгол? Свій серед чужих. Частина 2

Хтось говорить зараз, мовляв Березовський втік за кордон. Пішов! І це була блискуча операція КДБ, по легалізації активів за Кордоном, активів, які були дуже потрібні для фінансування наших зарубіжних резидентів.

Коли КДБ припинило своє офіційне існування стало ясно, що для того щоб зберегти всі напрацювання та й сам дух спецслужби, її ідеали необхідні були автономні джерела існування фінансування співробітник, операцій які вимагали реалізації.

КДБ як жителі Росії в той час теж зіткнулися з розбратом, зрадою, злиднями і втратою ідеалів.

Народ розчарований, його зрадили і втоптали в бруд годувальників-трудівників. Демократи-соціалісти загнали країну в дефіцит і голод. Більшовики відновили минулого вождистську монархію Єльцина, з якою наш багатостраждальний народ боровся так довго. Зрадивши його, забувши про все, за що проливалася кров. Вони зрадили наш народ, зрадили його своїм ставленням до бідних, до пригнобленим, своїм соціальним расизмом і кастовим фашизмом. Національні лідери республік теж зрадили наш народ, адже всі ці роки, при будь-яких, навіть самих жорстоких лідерах ми, Росіяни – були єдині, воювали проти спільних ворогів плечем до плеча Російська і Татар, Башкирів і Удмурт. Вони хотіли протать Росію захід, розділивши вікової союз десятків народностей, зрадивши все, за що боролися наші предки.

Що залишалося робити? Піти до зрадників, що продадуть його, звернувши в холопа, в зомбі або в слугу заходу? Ні! Продовжувати працювати!

Так зародився Орден співробітників КДБ складається з перевірених кадрових співробітників. Ідеологія КДБ – захист простих людей, захист інтересів Батьківщини. Ідеологія постає знову народної волі.

Ще попереду Примаков, зрадницьки розвертає літак, замість того щоб зупинити бомбардування Югославії, замість того, щоб жорстко заявити, що ми не дозволимо вбивати народ братньої Сербії.

Ми запам’ятовували всю біль того часу. Біль, коли спекотним літом побачили на сходах соцзабезу беззвучно плакали людей похилого віку. З орденськими планками на грудях, в поганенькому, заношенным, але чистому, старанно пристойному костюмі. Біль пройшли війну, потім десятиліття сумлінно працювали, щиро вірили , що все не даремно, що їхні діти будуть жити краще, ніж вони…

Старість, зробила їх фізично слабким, але ні трохи не зламала їх тверду вісь всередині…

Це зробив, «наскрізний» Чубайс і іже з ним, що вигадали загнати в спеку людей похилого віку в кілометрові черги, незрозумілого для переоформлення пенсій, обмежені кількома днями терміни. Черги, в яких помирали вижили у війні вмирали від задухи і тисняви, а більше від беззахисності перед нахабством і приниження, від того, що всі їхні заслуги і праця, якими вони пишалися, стали непотрібними влади. До влади прийшли розумні світу цього – чиї морди в салі, чиє право свято, звиклі харчуватися чужими, живими душами, давлячись кривавим шматком…

Якщо діючі співробітники служили тепер у ФСБ, ще міг зводити кінці з кінцями, то нам залишилися в КДБ, доводилося виживати самостійно. багато в чому завдяки предприятим Бориса Березовського.

Саме на гроші Березовського викуповувалися наші солдати з Чеченського полону. Майор В’ячеслав Ізмайлов, який наприкінці дев’яностих брав участь у звільнення полонених, розповідає- «Полонених солдатів Березовський теж звільняв. Звільнив десятки. Йому почали надсилати листи матері. Якби не Березовський, ці люди могли б загинути», – підкреслив Ізмайлов. За даними майора, в офіс Березовського в Москві приходили двоє чеченців – Балауди Текилов, представник Масхадова в Москві, який був убитий при загадкових обставинах, і хтось на прізвисько Адам Пірат. З ними домовлявся або сам Березовський, або його помічник Бадрі Патаркацишвілі – колишній фінансовий директор ОРТ. «Обговорювалися суми, які міг заплатити Березовський. За солдатів просили не такі астрономічні викупи, як за журналістів: за Богатирьова і Черняєва було заплачено півтора мільйона доларів, за Перевезенцева і Тібеліуса – близько мільйона», – заявив Ізмайлов.

Чеченці-посередники мали великий відсоток з цих викупів. Гроші передавалися не особисто бойовикам, а високим начальникам МВС. Вони безпосередньо займалися звільненням. ФСБ теж володіла повною інформацією про дії Березовського. На гроші Березовського були викуплені співробітники ФСБ Інгушетії Грибів і Лебединський. Так що заяву Патрушева про те, що у ФСБ є свідчення фінансування Борисом Березовським чеченських бойовиків, – це чиста політика. Про контакти Березовського всім давно було відомо. «Я не знаю, навіщо Березовському було потрібно визволяти солдатів з полону», – резюмує офіцер.

Могли він знати, про таємну місію і службі Березовського, звичайно немає. Знали одиниці.

Саме Березовський займався звільненням бійців Пензенського Омону, захоплених Радуевым в грудні 1996 року, потім завдяки йому в січні 1997 були звільнені журналісти ОРТ Роман Перевезенцев і В’ячеслав Тибели-ус. Потім у червні 1997 року була ще група з ОРТ, з програми «Погляд» – Ільяс Богатирьов і Владислав Черняєв.

А хто знає про те що саме Березовський врятував і зберіг культуру і мистецтво Росії?

У 1991 році, Борис Абрамович заснував премію «Тріумф», на яку номінувалися кращі з кращих акторів, музикантів і художників.

Не пошкодував Березовський допомогу на розвиток видання Завтра». Як не пошкодував, 30 мільйонів доларів на викуп заручників з чеченського полону.

Врятував ОРТ передавши журналістам 49 відсотків своїх акцій ОРТ.

“Нелегко йти йдучи,

Попереду – лише чужина чужа,

Стогони вітру і струмені дощу

Одинаки відхід прикривають.

На душі – холодок вересня,

Нічого так, як було, не буде.

Бог усе зважить «в ім’я» та «даремно»

І справедливим судом розсудить.”

Це вірші Бориса Абрамовича Березовського. Керівництво Ордена КДБ розуміло, що для здійснення своїх планів нам потрібна реальна політична влада, і тому поставив завдання Березовському шукати підходи до президента Єльцина.

У 1994 році Березовський став першим заступником голови ради директорів АТЗТ «Громадське російське телебачення» (ГРТ), зосередивши в своїх руках фінансове управління і контроль над розміщенням реклами. Фактично саме Березовський посадить Єльцина на трон вдруге, став неформальним лідером семибанкірщини.

Саме стараннями Бориса Березовського партія «Єдність» отримала більшість у Держдумі. Саме він придумав ідеологію та символіку з ведмедем, яка, як він говорив, найбільш близько відповідає духу Росії. І звичайно, саме він був головним фінансистом «Єдності», оскільки знаходився перед вибором між Лужковим – Примаковим і Кремлем. Пізніше заяви про фінансування партії будуть відкинуті головою ЦВК Олександром Вешняковым, правда, без доказових документів.

Березовський – це безперервна імпровізація на відкритій арені.

з книги Валерія Розанова “КДБ – невідомі герої”

продовження слідує