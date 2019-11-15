ЗМІ: Росія поверне Україні затримані кораблі

Україна і Росія домовилися про повернення кораблів, затриманих в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, передає «Комерсант».

Наголошується, що три українські судна — катера «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу» — повинні бути передані Києву до 9 грудня, коли відбудеться саміт «нормандському форматі».

В даний час силові відомства і Мзс двох країн погоджують деталі, в тому числі дату і точне місце передачі кораблів.

Вже є домовленість про те, що процес передачі буде відбуватися в море, три російських буксира переведуть суду узгоджену сторонами точку разом зі штатним озброєнням, але без боєприпасів.

При цьому в Росії залишаться особиста зброя українських моряків, а також рації і суднові документи. Всі вони долучені до кримінальної справи про порушення державного кордону».

Нагадаємо, 25 листопада минулого року три кораблі ВМС України зайшли в Керченську протоку, порушивши кордон Росії. Вони були затримані російськими прикордонниками, моряки затримані. 7 вересня цього року їх передали Україні в рамках домовленостей про одночасне звільнення затриманих і засуджених осіб.