Профспілки, аграрії та підприємці почали готувати загальний страйк в Україні

14 листопада 2019 року, профспілки та ряд інших організацій оголосили про початок підготовки до загальноукраїнського страйку.

Її вирішили провести у зв’язку з дискримінацією прав людини і задекларованої владою тотальним знеціненням трудових відносин, одержавленням системи соціального страхування, знищенням спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, тотальної фискализацией і тиском на фізосіб-підприємців (ФЛПы), а також відкриттям ринку землі без рішення Всеукраїнського референдуму.

Вперше в історії України комітет по страйку створений на загальнонаціональному рівні. До стачкому приєдналися профспілки, фізичні особи-підприємці, малий та середній бізнес, сільгоспвиробники і фермери. В цілому ці рухи охоплюють близько 20 мільйонів українців.

Про створення Загальнонаціонального страйкового комітету «ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО!» заявили Федерація профспілок України, ВГО «Союз захисту підприємництва», Громадський союз «Аграрний союз України та Асоціація фермерів та приватних землевласників України.

Комітет Національного медіа-профспілки України (НМПУ) рішуче відкидає будь-які спроби встановити кримінальну або будь-яким чином, посилити відповідальність за «наклеп» або «недостовірну інформацію» (а тепер — і за «нестандартні новини»), яка в умовах недосконалої судової системи в Україні та впливу держави може стати репресивним засобом для придушення свободи слова, позбавлення права на критику деяких представників влади.