У Гончарука ухвалили рішення щодо нового представника у парламенті

Стало відомо, що Олена Шуляк, яка є заступником фракції «Слуга народу», заявила, відтепер буде представляти уряд нашої країни в українському парламенті. Про це йдеться в повідомленні глави прес-служби фракції «Слуга народу» Жені Кравчук.

У свою чергу керівник Кабінету міністрів України Олексій Гончарук зазначив: «Наше завдання – пояснювати важливість та позитивні наслідки запропонованих нами змін, щоб народні депутати, маючи всю необхідну інформацію, могли донести до своїх виборців і підтримати ініціативи Кабінету Міністрів під час голосування на пленарних засіданнях. Олена за час роботи у ВР вже продемонструвала відмінні результати в цьому напрямку».

В цей же час відомо, що Кабінет міністрів України затвердив Олену Шуляк на вечірньому засіданні сьогодні, 15 листопада. Зазначимо, що Шуляк є заступником голови комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Перед цим вона була на посаді члена Правління, керівника сектору «Будівництво» BRDO, також генерального директора ТОВ «Мідланд Девелопмент Україна», а також ряду посад у бізнес-сегменті.