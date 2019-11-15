Агента ФСБ РФ засудили до 12 років позбавлення волі, — СБУ

Крюківський районний суд Кременчука Полтавської області засудив до 12 років позбавлення волі агента ФСБ, якого влітку 2019 року викрила контррозвідка Служби безпеки України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що колишній працівник органів МВС України був завербований в 2014 році на матеріальній основі в тимчасово аннексированном Криму. В його вербування брали участь співробітники так званого УФСБ РФ в Республіці Крим і р. Севастополь Микола Путінцев і Кирило Симагин, які є колишніми військовослужбовцями СБУ і які зрадили військову присягу і перейшли на бік ворога», — йдеться в повідомленні.

Так, у 2014-2019 рр. агент, який отримав від кураторів позивний «Диментий», за матеріальну винагороду збирав для ФСБ РФ інформацію про військових об’єктах, розвиток суспільно-політичної, соціально-економічної ситуації в Полтавському регіоні та Україні в цілому.

«Зібрані розвіддані він передавав російської спецслужби з відпрацьованим каналах електронного зв’язку, а також під час відвідування тимчасово окупованого Криму і Росії. Контррозвідники СБУ затримали чоловіка в Кременчуці Полтавської області 18 липня цього року», — сказано в повідомленні.

Крюківський районний суд Кременчука Полтавської області визнав агента винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 («Державна зрада») Кримінального кодексу України.

«Під час судового засідання зрадник повністю визнав свою провину у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України», — зазначили в СБУ.