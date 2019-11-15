Хабарницю з Офісу президента відпустили під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд застосував до чиновниці Офісу президента України Світлані Кондзеле, яку спіймали на великому хабарі, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про рішення у п’ятницю, 15 листопада, повідомила у Facebook прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Крім того, на підозрювану покладено ряд процесуальних обов’язків, у тому числі носіння електронного браслета.

В САП нагадали, що прокуратура наполягала на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 7,68 млн гривень застави.

Таке рішення підтримувало і НАБУ, однак суд вирішив не карати суворо хабарницю.