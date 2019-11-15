Чорний нал в конвертах «слугам народу» – це нормально, в НАБУ, немов води в рот набрали

Після скандалу всередині фракції «Слуга народу» ми маємо третє за короткий час заяву про виплату чорної зарплати в конвертах депутатам від президентської фракції під кураторством Андрія Богдана. Про це у своєму блозі пише блогер Карл Волох.

Він зазначає, найцікавіше, що три «слуги народу» публічно на кожному куті говорять про те, що з нардепами розплачуються чорним налом в конвертах, називаються круглі суми в доларах, але при абсолютно ніхто з уповноважених правоохоронних органів навіть не подумав про те, щоб занести цю інформацію до ЄРДР і почав передбачену законом перевірку.

Карл Волох підкреслює, ніхто, звичайно ж, нічого не чекає від «стовідсотково свого прокурора», з ним все ясно, але ось наші новітні чесні самі незалежні антикорупційні органи, підшефні ЦРУ і американського посольства – з ними-то що? Невже злякалися або різко втратили вправність? «Скажіть, а вам не здається, що пора цю шарагу розганяти — все одно від них більше ганьби, ніж користі?», – резюмував блогер.