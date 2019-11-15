Конгрес США готує «сюрприз» для Росії

В США готуються слухання, які можуть реанімувати стару добру традицію регулярного введення санкцій проти РФ.

Не дивлячись на розвивається зараз у США трагікомедію під назвою «імпічмент», а так само наростаючій на її хвилі передвиборній гонці, Конгрес США таки вирішив повернутися до старої доброї практиці введення санкцій проти РФ.

Так, 20 листопада відбудуться слухання міжнародного комітету сенату США, в ході якого буде піднято питання про «Майбутньої політики щодо РФ». Слухання пройдуть на тлі того, що в Конгресі США накопичилося з 2018 року ні багато ні мало, а 12 законопроектів, які передбачають посилення санкцій проти РФ.

У переліку серед запропонованих обмежень є і санкції проти російських банків, інвестицій у російські СПГ-проекти та в облігації федерального позики РФ, позики в іноземній валюті для Банку Росії і заборона на операції своп з ним.

Варто відзначити, що багато з цих вельми корисних і потрібних ініціатив потонули не просто в бюрократичній тяганині Капітолія, а стали жертвою внутрішньополітичної боротьби у Вашингтоні. На хвилі розборок місцевого рівня, відкладалися і забувалися завдання першочергового порядку.

Що ж, будемо сподіватися, що слухання 20 листопада повернуть до життя цю прекрасну традицію – кожен квартал вводити проти Росії чергову порцію санкцій і новий сезон давно полюбився нам серіалу буде куди успішнішим за попередній.

Злий Одесит