В Україні з’явилася можливість оформити електронну трудову: де і як це зробити

Офіційний портал електронних послуг Пенсійного фонду України почав надавати можливість реєстрації електронного трудової книжки.

Відповідні дані можна побачити після реєстрації на сайті ПФУ.

Так, застраховані особи можуть подивитися історію своїх трудових відносин. На даний момент користувачам доступні дані починаючи з 2011 року. Тобто, якщо ви влаштувалися на роботу до цього терміну, то вони не будуть відображені на порталі.

Також на порталі відсутній інформації роботі за сумісництвом. Однак за даними звітів по ЄСВ в ПФУ є ця інформація. Але за п. 2.14 Інструкції №58 робота, яка оформлена в установленому порядку, в трудовій книжці зазначається в окремому порядку. Зазначимо, що запис відомостей про роботу за сумісництвом буде проводитися за бажанням самого працівника.