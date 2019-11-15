Гордон: Коломойський вирішив потролити Росію

Однією з тем, яка обговорювалася сьогодні під час політичного ток-шоу «Свобода Слова Савіка Шустера» стало інтерв’ю Ігоря Коломойського, що вже стало скандальним. Коментуючи позицію олігарха, журналіст, бізнесмен Дмитро Гордон висловив думку, що в цьому інтерв’ю Ігор Валерійович вирішив просто потролити Росію і повеселити трохи українців.

За словами Гордона, Коломойський іноді говорить те, що думає більшість, але бояться вимовити вголос. Коломойський в даному випадку тролить Росію, тому що він говорить ті речі, які Росія може бути і хоче почути, але всі вони нездійсненні.

Дмитро Гордон наголосив, що не дасть Росія нам 100 мільярдів доларів і не заросте рана від війни в душі українців за 5-10 років, як прогнозує Ігор Коломойський, лише тому що українці хочуть миру. Повинні вирости цілі покоління. Примирення Росії та України можливе тільки в тому випадку, якщо Росія покається, повернуть Крим і Донбас, а також виплатить всі репарації.