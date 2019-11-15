“Рука проросійської гнилої мразоти відняла у рідних дорогу людину”. Назвали ім’я загиблого на Донбасі бійця

У четвер, 14 листопада, на Донбасі, в результаті ворожого обстрілу загинув солдат Юрій Хомик 14-ї ОМБР імені князя Романа Великого.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці підрозділу.

«Рука проросійської гнилої мразоти відняла у рідних дорогу людину, у нас – побратима і друга, у Батьківщини – її сіна і воїна.

Спочивай спокійно, брате, ти вже відвоював своє, до останнього подиху захищаючи Україну. А нам – продовжувати ті, що ти не завершивши», – йдеться в повідомленні.

Командування і особовий склад 14-ї ОМБР імені князя Романа Великого висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким воїна.