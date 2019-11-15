Кров буде забута?: Дніпровський капелан жорстко відповів Коломойському

Капелан ПЦУ з Дніпра Дмитро Поворотний жорстко відповів олігарху Ігорю Коломойському, який заявив, що через 10 років «кров буде забута». Про це Поворотний написав у Facebook.

«А от цікаво, припустимо, у вас хтось забрав трохи бабла. Скільки років має пройти, щоб ви це забули?» – написав він.

Поворотний також розкритикував президента Володимира Зеленського, назвавши його таксистом.

«Поки президент України відіграє роль таксиста – Коломойський вже підрахував, скільки буде коштувати стирання пам’яті про агресора і зрадників, і скільки часу його МЕДІА для цього потрібно; а Сивохо знову заспівав стару пісню «Повинні почути Домбас!», – написав капелан.

Він зажадав від Зеленського визначитися.

«Ви таксист, або Президент України? Якщо Президент приструните це кодло! А якщо таксист – то скажіть, і ми знайдемо, хто закриє гастролі цього шапіто», – написав священик.