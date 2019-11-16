Племінниця Софії Ротару виходить заміж

Стало відомо, що 28-річна Софія Хлябич (Sonya Kay) зважилася створити сім’ю зі своїм хлопцем

Популярна українська співачка Sonya Kay і племінниця Софії Ротару, розповіла, що виходить заміж, пише Clutch.

Пропозицію зіграти весілля молодий чоловік артистки зробив їй після 5-ти місяців серйозних стосунків. Племінниця Софії Ротару прийняла кільце і вже влітку 2020-го року вступить в офіційний шлюб зі своїм обранцем.

“Це все сталося дуже швидко. Ми зустрічалися п’ять місяців і потім він мені зробив пропозицію, від якої я не змогла відмовитися”, – поділилася Софія.

Деталей пропозиції руки і серця Соня не розкрила. Сказала, що все сталося швидко, “по-домашньому і дуже сентиментально”.

В ефірі вона показала обручку, яку їй подарував коханий. Видання виконано у формі квітки. Дорогоцінні камені на персні являють собою пелюстки.

Зазначимо, що виконавиця не поспішає робити своє особисте життя надбанням громадськості. Вона зберігає в секреті ім’я майбутнього чоловіка. Відомо лише те, що молодий чоловік Софії ніяк не пов’язаний з шоу-бізнесом.

: zik.ua

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