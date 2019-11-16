Чиновниця ВП Кондзеля не визнає своєї провини у справі про хабар

Колишня співробітниця Офісу президента Світлана Кондзеля, яку разом з екс-заместитилем міністра культури Вікторії Лісничої звинувачують у вимаганні хабара в розмірі 300 тисяч доларів, не визнає своєї провини.

За словами Кондзели, те, що їй інкримінують — це підстава, тому що вона не знала про гроші. Те, що один з чоловіків звернувся за допомогою, і дізнатися, чи є робота в «Нафтогазі», — підтверджує.

«Я заперечую свою провину і участь у всьому тому, що намагаються мені приписати», — сказала вона в залі суду.

Вищий антикорупційний суд застосував до чиновниці Офісу президента України Світлані Кондзеле, яку спіймали на великому хабарі, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.