Ослаблення Єрмака через Тищенко вигідно Тимуру Миндичу і Шефирам

«Схеми» зафіксували візит Сергія Шефіра до Тимуру Миндичу в офісний центр «Міленіум» на Володимирській, 12, де мешкає Ігор Коломойський, який сказав журналістам, що помічник Президента обговорював зі своїм партнером і наглядачем за «плюсами» плани «95 Кварталу» на наступний рік. А з ним не зустрічався крім як у коридорі.

Миндич і Шефір також могли говорити про листування Джокера з Миколою Тищенко, яка була використана для ослаблення радника Президента Андрія Єрмака, і про функціонування бізнесів Зеленського, переписаного на них обох.

Протягом березня-травня 2019 року Володимир Зеленський передав свої частки в 8 компаніях братам Шефирам і Тимуру Миндичу. Вони стали власниками кіпрської компанії Green Family — ключового офшору, який представляє собою корінь, з якого росте дерево фірм, пов’язаних з «95 кварталом». Частки там смішні по 300 євро на брата, але фірми реальні.

Нещодавно Олександр Ткаченко продав Тимуру Миндичу частку в «1+1 Продакшин» і «Квартал ТБ». В цей же час Віталій Кличко зміцнив свої позиції і рейтинг після того, як увійшов у постійний контакт з Андрієм Єрмаком.

Коломойського розлютило втручання Єрмака в київські справи і особливо використання з цією метою Тищенко. Не сподобалося це партнерові Ткаченко Миндичу і пов’язаних з ним Шефирам.

Андрія Єрмака і братів Шефиров сприймають як одне ціле. Це помилка. Насправді Єрмак прийшов в оточення Зеленського значно пізніше. Шефіри йшли з нинішнім Президентом за життя, починаючи від КВН «Запоріжжя — Кривий Ріг-Транзит». Це було ще до «95 кварталу». Шефіри як сценаристи мають відношення до серіалу «Свати», знятим у Москві фільмів «Службовий роман, наш час», «Вісім перших побачень», продовження фільму «Любов у великому місті».

Не випадково Зеленський передав сімейний бізнес не Єрмаку, а Шефирам. Крім офшору, це 15% у фірмі голови бюджетного комітету парламенту Юрія Арістова «Зелари Фіш» і частка в рибному ресторані «Фіш Хаус». Зеленського в цих бізнесах змінила Лариса Миколаївна Шефір. На квартирі Шефиров відбувалися також наради передвиборчого штабу в період президентської гонки.

Позаштатний помічник Президента Сергій Шефір не має конкретних претензій до штатного радника Андрію Єрмаку, але їх як і Коломойського, дратується спроба переваги уваги Зеленського в чию-небудь сторону.

Зараз самовпевненість Єрмака серйозно підірвана скандалом з Тищенко і Джуліані. До того ж за нього сильно вдарили показання Конгресу Тимчасового Перевіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. Він повідомив, що Єрмак під час зустрічі з ним і колишнім спецпредставником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером 14 вересня нібито прямо звинувачував Петра Порошенка у війні на Донбасі.

Єрмак швидко відреагував на ці слова і сказав у коментарі «Інтерфаксу», що ніколи не називав п’ятого Президента України Петра Порошенка винним у початку війни на Донбасі, а тільки обговорював під час спілкування з Тейлором можливу причетність Порошенка до корупційних скандалів. Але його позиції слабшають на очах. І скоро Коломойський зможе знову заслати до Москви на переговори Миндича. Або навіть Шефіра.

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