На березі Азовського моря випадково знайшли бивень мамонта

Залишки копалин тварини були виявлені під час зйомок відеоролика в прямовисного берега між Бердянськом і Приморському.

«Плану шукати скам’янілості в цей день у нас не було, тому все це суцільна випадковість», — зізнався один із засновників творчої групи Imaginemaze Олексій Косів, яка знімала ролик.

Як розповідає один з авторів знахідки — Віктор Галіцин, оглядаючи обрив, в глинистому ґрунті він помітив щось схоже на колоду білого кольору. «Я не фахівець з палеонтології, але тут згадав, що саме в цих місцях раніше знаходили останки доісторичних тварин і вирішив подивитися ближче», — каже Віктор.

Кому належав бивень?

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«Колода» виявилося частиною бивня древнього слона. Оскільки дослідники не мали потрібних інструментів, вони обмежилися розкопками лише кількох великих фрагментів бивня загальною довжиною близько 1,5 м. Скам’янілість перевезли в Бердянськ і законсервували, щоб не руйнувалася. Судячи за розміром, це була досить велика тварина, ймовірно, один з предків шерстистого мамонта — степовий мамонт (Mammuthus trogontherii), або південний слон (Mammuthus meridionalis).

Хлопці припускають, що в місці знахідки можуть бути й інші частини кістяка, тому мають намір провести додаткову розвідку на узбережжі. Олексій Косів каже, що добре було б здійснити давню мрію бердянських музейників — знайти повний скелет мамонта. Адже саме в цих місцях в 1941-1942 роках бердянський палеонтолог Георгій Манохін знайшов найбільш повний скелет південного слона.

«Взагалі-то це не перша наша палеонтологічна знахідка. У минулому році на узбережжі ми знайшли фрагменти щелепи мамонта, які відправили в київський палеонтологічний музей, а ось цей бивень хочемо передати в експозиції старожитностей археологічної лабораторії БДПУ», — каже Олексій.

За матеріалами Новий час

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